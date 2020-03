Budućnost se kockala poslije +24, ali je preživjela rafalnu paljbu Mornara u nastavku

Crnogorski derbi pripao je Budućnosti Voli – “plavi” su pred svojim navijačima savladali Mornar 93:88 i matematički osigurali drugo mjesto pred plej of i u posljednja dva kola čekaće eventualni kiks Partizana, kako bi sa pol pozicije dočekali doigravanje.

Sa druge strane, Mornar će i pored poraza imati šansu da u posljednja dva kola pobjedama nad Mega Bemaxom i Krkom osvoji četvrto mjesto i plasira se u polufinale, ukoliko Primorska izgubi jednu utakmicu do kraja sezone, ili Cedevita Olimpija dobije oba meča.

Budućnost Voli sjajno je započela utakmicu, briljirala tokom 20 minuta i kao epilog takve igre, uz prilično smušen nastup Barana bila je prednost od 24 poena, 49:25.

Međutim, uspjeli su Barani da se razigraju u trećoj četvrtini. Tri trojke vezao je Voler, pogađali su spolja i Pulen, Markota, pa je pred posljednji period ekipa Mihaila Pavićevića smanjila na 60:53.

Najbliži Budućnosti vicešampioni Crne Gore bili su kod rezultata 77:74, šest minuta prije kraja, ali je podgorički tim odgovorio preko dvije trojke Kilpatrika i dobrim rješenjima u napadu Kobsa i Martina.

Ni 12 pogođenih trojki u drugom poluvremenu nisu pomogle gostima da dođu do preokreta.

Hasan Martin ubacio je 21, Džastin Kobs 20, a Šon Kilpatrik 16. Po 16 poena sa druge strane Nidama i Volera.

Budućnost Voli u sljedećem kolu gostuje Cedevita Olimpiji, dok Mornar čeka Krku.

Tok utakmice:

POSLJEDNJA ČETVRTINA:

Dvije trojke Volera, jedna uz faul, koristi i bacanje, 92:88, pola minuta prije kraja.

Trojka Kilpatrika, 91:81, minut i 40 do kraja, Budućnost je pred pobjedom.

Sjajno zakucavanje Martina, pa blokada protiv Pulena. 88:79, dva minuta i 20 sekundi do kraja.

Trojka Kilpatrika, pa koš Martina uz faul. Zove tajm aut Pavićević, 82:74.

Sedam poena Vajtheda u nizu, 77:74, šest minuta do kraja.

Mornar je pogotkom Pulena smanjio na 70:65 i potom poslije dvije dobre odbrane propustio šansu da još više smanji minus. Popović je zatim iskoristio jedno bacanje, da bi Kobs pogodio uz faul, a onda iz dodatnog penala pratio devet poena viška domaćem sastavu, 74:65.

TREĆA ČETVRTINA:

Vratio se Mornar u utakmicu, sjajnim šutom za tri poena prije svega i dobili treći period 33:20. Smanjili su Barani na 70:63 pred završnih 10 minuta.

Raspucao se Voler sa tri trojke u trećoj četvrtini, 68:58, tri minuta do kraja treće četvrtine.

Trojka Seada Šehovića uz faul, koristi i bacanje, pa Mornar smanjuje na 63:50.

Ne igra se prejako u odbrani na startu nastavka, Barani su konašlo pronašli neka rješenja u napadu i poslije pet vezanih poena Nidama, Mornar je smanjio na 58:43. Tajm aut je pozvao Mijović.

DRUGA ČETVRTINA:

Na poluvremenu vodi Budućnost 49:30, imao je domaćin i 24 poena viška. Martin je ubacio 11, Kobs devet, Mejers osam. Budućnost sjajna za dva poena 15/18, dok je procenat šuta za dva Barana svega 30 odsto. U ekipi Mihaila Pavićevića sedam poena Bjelice, šest Markote.

Mornar i dalje bez odgovora, prije svega defanzivno, pa su Podgoričani stigli do 47:25, na tri minuta do poluvremena.

Raste prednost Budućnosti, nakon četiri vezana poena Mejersa rezultat je 38:21, šest minuta do velikog odmora.

Samo što je počela druga četvrtina sjajna asistencija Kobsa za lake poene Mejersa. Potom je plej Budućnosti ukrao loptu, a onda nakon lijepog driblinga omogućio Šehoviću da položi loptu u koš. 31:18, tajm aut zove Pavićević poslije 40 sekundi u drugom periodu.

PRVA ČETVRTINA:

Nakon 10 minuta Budućnost vodi 27:18. Imali su domaći i 11 poena viška (25:14). Kobs je ubacio devet, a Martin sedam poena. Kod gostiju sedam Bjelice, pet Nidama.

Prodor Kobsa, pa trojka Kilpatrika za 23:14. Još 100 sekundi u prvoj četvrtini.

“Plavi” u odličnom šuterskom ritmu, dvije trojke Nikolića, jedna Kobsa, ali je potom uzvratio Nidam trojkom za 16:12.

Budućnost vodi 8:2 nakon dva i po minuta, pet poena Martina i trojka Danila Nikolića. Sa druge strane poentirao je Pulen za dva.

Budućnost počinje sa petorkom Kobs, Kilpatrik, Šehović, Danilo Nikolić i Martin. U postavi Mornara su Nidam, Pulen, Šehović, Bjelica i Hant.

Podgorički “plavi” bi pobjedom osigurali drugo mjesto pred plej of i čekali bi eventualni kiks Partizana, kako bi sa prve pozicije ušli u doigravanje.

