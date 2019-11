Budućnost u Morači srušila Partizan!

Košarkaši Budućnosti Voli pobijedili su Partizan 65:60 u derbiju osmog kola ABA lige.

Nakon prave rovovske borbe u “Morači”, ekipa Petra Mijovića slavila je veliki trijumf.

THE END: @KKBuducnostVOLI beat @PartizanBC in one of the most thrilling games of the 2019/20 #ABALiga season so far. pic.twitter.com/wVcwBfyEnF

Partizan je bolje igrao u prvom dijelu, dok se Budućnost mučila u napadu.

Kao epilog takve igre Beograđani su na odmor otišli sa osam poena viška, 37:29.

Međutim, prvak Crne Gore probudio se tokom treće četvrtine. Serijom 11:2 uz snažnu podršku sa tribina, regionalni vicešampion obrisao se zaostatak u uveo meč u neizvjesnost.

A neizvjesnost je potrajala do samog kraja. Naš tim je mirnoću sačuvao u završnici, Ivanović je pogodio za dva, Bamfort iskoristio bacanje nakon isključenja Trinkijerija, a potom je Amerikanac sa penala ovjerio uspjeh našeg tima.

Samo 23 poena primili su “plavi” u drugom poluvremenu, što je jedan od razloga velike pobjede.

Budućnost ima sedam pobjeda u osam kola, dvije više od Partizana.

Džastin Kobs ubacio je 14, Nikola Ivanović 12, koliko je dodao i Hasan Martin, koji je uhvatio 12 lopti.

Sa druge strane dvocifren je bio samo Novica Veličković sa 11 poena.

U sljedećem kolu Budućnost Voli gostovaće Mornaru.

Tok meča:

POSLJEDNJA ČETVRTINA:

Gordić je faulirao Bamforta, koji sa penala pogađa za 65:60. Još 20 sekundi.

Bamfort koristi bacanje, 63:60. Tajm aut Mijović, a biće nakon toga lopta za Budućnost.

Faul u napadu Mozlija, isključen je Trinkijeri zbog protesta! 22 sekunde do završetka.

Nikola Ivanović je “pokupio” svoj promašaj i položio za 62:60. Još 28 sekundi. Tajm aut zove Trinkijeri.

Propustila je Budućnost priliku da poveća prednost kod vođstva 60:57, što je trojkom nažalost kaznio Jaramaz 60:60. Do kraja dva minuta.

Teško se postižu poeni u završnom periodu. Poslije ofanzivnog skoka Martina, Amerikanac je poentirao iz reketa, 55:54 na polovini posljednje četvrtine.

Samo po dva poena sa obje strane u dva i po minuta posljednje četvrtine. Partizan vodi 54:53, tajm aut je pozvao Mijović.

TREĆA ČETVRTINA:

WHAT A GAME! @Sobeastly_25 joins the competition for the BEST DUNK of the season! 😱🙌 #ABALiga @PartizanBC pic.twitter.com/aKl0UMUKy9

Pred posljednjih 10 minuta 52:51 za Partizan. Čeka nas dramatična završnica derbija.

Vodi Budućnost nakon slobodnih bacanja Martina (46:44).

Is this the best dunk so far in the 2019/20 #ABALiga season? @HassTheGreat @KKBuducnostVOLI pic.twitter.com/RKOdAO0hMF

Mnogo agresivnija igra Budućnosti i izjednačenje – 42:42. Trinkijeri je morao da traži tajm-aut nakon serije 13:4 u prvih tri i po minuta treće četvrtine.

Kobs je iskoristio dva od tri bacanja za 40:36.

Kobs je poentirao uz faul, potom i iskoristio dodatno slobodno bacanje za minus šest (40:34), a onda i iznudio faul Jamaraza na šutu za tri poena.

Počela je treća četvrtina u “Morači” fantastičnim zakucavanjem Martina za 31:37, na drugoj strani je trojku postigao Veličković (31:40).

DRUGA ČETVRTINA:

Bolji finiš prvog poluvremena Partizana, crno-bijeli na veliki odmor odlaze sa osam poena prednosti, 37:29. Po šest poena Kobsa i Martina za Budućnost, sa druge strane osam poena odličnog Veličkovića, sedam Zagorca. Naš šampion mora bolje u napadu u drugom dijelu, ako želi da pobijedi.

Izjednačena utakmica, Partizan uglavnom ima blagu prednost, a na parket je prvi put ušao i Šol Kilpatrik, posljednje pojačanje Budućnosti. 27:30, dva minuta do odmora.

Mnogo bolja igra našeg tima u drugom periodu. Već 12 poena za četiri minuta, a toliko su Podgoričani ubacili za cijelu prvu četvrtinu. Rezultat je neriješen 23:23.

Nikola Ivanović sa pet poena otvara drugu četvrtinu, pa Trinkijeri zove tajm aut nakon samo minut igre. Partizan vodi 19:17.

PRVA ČETVRTINA:

Have we seen this before? 🤔

Partizan je bolje započeo meč, vode Beograđani 19:12 poslije 10 minuta. Šest poena Hasana Martina, koji je bio jedini na nivou u prvom periodu. Partizan odličan za dva poena (8/10).

Budućnost se muči u napadu, čvrsta odbrana gostiju, Partizan vodi 14:10 na dva minuta do kraja uvodne četvrtine.

Poslije tri minuta Budućnost vodi 7:6. Partizan je poveo 4:0, uslijedio je odgovor “plavih”, po dva poena Martina i Kobsa i trojka Bamforta.

Budućnost počinje u petorci Kobs, Bamfort, Božić, Danilo Nikolić i Martin. Sa druge strane su Volden, Jaramaz, Zagorac, Miličković i Miletić.

“Plavi” će večeras pred svojim navijačima pokušati da nastave seriju uspjeha u regionalnom takmičenju u kojem su slavili u prethodna četiri kola.

Budućnost ima šest pobjeda u sedam kola, dok je Partizan pretrpio jedan poraz više.

📽️ Last season, when @ngordic20 played for @KKBuducnostVOLI, he scored this unbelievable 3-pointer in the match against @PartizanBC.

Gordić now returns to Podgorica, but this evening he will wear the black & white jersey of Partizan NIS. #ABALiga pic.twitter.com/Q3kXzvRy8r

— ABA Liga (@ABA_League) November 24, 2019