Budućnost Voli izgubila u Nikšiću, Mornaru derbi za 2. mjesto

Košarkaši Sutjeske pobijedili su Budućnost Voli u posljednjem kolu Erste Super lige.

Podgoričani su doživjeli drugi uzastopni poraz, nakon što su osigurali prvo mjesto pred doigravanje.

Poslije Mornara poraženi su i od Sutjeske, domaćin je u Nikšiću slavio 84:74.

Gosti su u prvom dijelu imali i dvocifrenu prednost, serijom 10:0 stigli su do 30:20 na početku druge četvrtine, ali je Sutjeska odgovorila.

Tim Zorana Glomazića je do odmora smanjio zaostatak na tri poena, a u egalu je bio i tokom treće četvrtine.

U finišu perioda su preuzeli vođstvo, stigli do 61:58 i najavili da bi mogli do iznenađenja. Meč su prelomili u finišu kada su i stigli do maksimalnih 12 poena prednosti 82:70.

Nikola Pavlićević je dominirao mečom sa 32 poena, sedam pogođenih trojki. 21 poen uz sedam asistencija imao je Draško Knežević.

U redovima oslabljene Budućnosti najbolji Barović sa 15 poena i sedam skokova, 13 poena Suada Šehovića i sedam uhvaćenih lopti, 12 poena Džejmsa Bela.

Mornar je pobijedio Lovćen prilično lako 90:77.

Barani su do drugog mjesta pred doigravanje stigli pobjedom koju su najavili već početkom druge četvrtine.

Serijom 14:0 su izabranici Mihaila Pavićevića poveli 20:14 i stekli su nedostižnu prednost.

Na poluvremenu su imali 15 poena prednosti, krajem treće četvrtine i 19.

Strahinja Mićović je bio najefikasniji sa 20 poena, 13 je ubacio Ivan Jelenić, po 12 Marko Mijović, Nikola Rebić i Uroš Luković (12 skokova), deset je dodao Marko Mugoša.

U ekipi iz Prijestonice 24 poena Miloša popovića, 14 Milutin Đukanović, 10 Mašan Vrbica.

Ulcinj 1976 je stigao do druge pobjede ubjedljivo protiv Jedinstva 1950 – 99:71.

Jedinstvo je na startu imalo prednost od sedam poena 9:2, a ostatak meča protekao je u potpunoj dominaciji domaćina koji je imao i 30 poena prednosti 98:68.

Brajs Džons je sa 23 poena bio najefikasniji u pobjedničkom timu, 21 poena uz 18 skokova imao je Maid Cicić, 17 poena ubacio je Vasilije Knežević, 16 je dodao Adam Mirković.

U poraženom timu 19 poena i devet skokova Miloša Miloševića, 16 poena Vladimira Tomaševića.

U polufinalu plej ofa igraće Budućnost Voli – Lovćen 1947 i Mornar – Sutjeska.

Prvi mečevi su već za dva dana, a u finale će ekipe koje prve stignu do dvije pobjede.