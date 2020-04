Cedevita Olimpija čeka instrukcije od Evrolige

Cedevita Olimpija smatra da bi Evroliga trebalo da odigra ulogu u donošenju odluke o kraju sezone u ABA ligi.

Ljubljančani su za to da se igra, međutim da bi elitno takmičenje moglo da presudi, poručio je prvi čovjke kluba Davo Užbinec.

On kaže da je zdravlje svih prioritet.

“Kada govorimo o ABA ligi naš stav je da se takmičenje treba okončati, ako to ikako bude moguće, sportskim načinom. To znači da se treba odigrati posljednje kolo pa da se kroz plej-of odluči šampion. Ali, nijesam siguran hoće li to uopšte biti moguće s obzirom na trenutnu situaciju. Možda, ako treba, tek tamo pred početak nove sezone ali tada će sastavi biti potpuno drugačiji nego što su bili ove sezone.

Osnovne smjernice morali bi dati ljudi iz Evrolige, s obzirom da vodeće ekipe ABA lige igraju evropsku sezonu pod njenim okriljem i to žele i u budućnosti. A Evroliga se još nije oglasila, iako se medijski na razne načine spekuliše kako bi se to moglo izvesti. Kada bi zdravstvena situacija dopustila mi bi već sjutra mogli da donesemo odluku, ali to nije tako. Regionalna liga je skup klubova iz više zemalja koje se svaka na svoj način bore sa koronavirusom”, rekao je Užbinec.