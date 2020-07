Cedevita Olimpija je kao crnogorska opozicija, stalno prijeti, a ništa ne uradi

Trener Mornara Mihailo Pavićević uporedio je Cedevita Olimpiju sa crnogorskom opozicijom.

Smatra da će Barani imati jači tim nego prošle sezone.

“Podigli smo ljestvicu. Zvezda je napravila evroligašku ekipu, Partizan je jači nego prošle sezone, Budućnost se isto pojačala. Uz njih smo mi, Igokea i Cedevita Olimpija koja stalno prijeti, a ništa ne uradi, kao crnogorska opozicija”, rekao je Pavićević za maxbetsport.rs.

Ne krije da imaju velike ambicije u sljedećoj sezoni.

“Biće ovo vrlo interesantno prvenstvo, a mi vrlo opasni! Nema tu šta mnogo da se priča. Želimo da osvojimo FIBA Evrokup i kroz ABA ligu izborimo plasman u Evroligu! Već ove godine. Što možeš danas, ne ostavljaj za sjutra.”

Mornar je u prethodnih nekoliko godina postao najprijatnije iznenađenje u regionu.

“Sve što je brzo, to je i kuso. Uspon Mornara je rezultat projekta koji je osmislio moj brat Đorđije. Od prvog dana je u to vjerovao, a ja sam se samo priključio kad je Mornar ušao u ABA ligu. I sve je išlo postepeno. Prvo smo se borili za opstanak, pa smo ušli među četiri najbolje ekipe u ABA ligi i osvojili prvenstvo Crne Gore. Znam da Budućnost to nikad neće da nam zaboravi… I sad je trebalo da budemo četvrti u regionalnom takmičenju, ali to što je četvrta bila Cedevita Olimpija nema veze sa sportom. Mi da smo bili na mjestu Cedevite Olimpije to ne bismo prihvatili. Međutim, nisu svi isti.”

Novac u Mornar ulažu zbog velike ljubavi prema košarci.

“Ovo što radimo brat i ja je jedna prava, istinska ljubav u sportu. Ne mogu da zamislim da tužim Mornar zbog neisplaćenih zarada. To ne bih uradio da nemam hljeba da jedem. Prije bih kopao kanale!”, kazao je Mihailo Pavićević.