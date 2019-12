Crna Gora dobija novog selektora: Radović nasljednik Zvezdana Mitrovića

Mnogo poziva, nekoliko provjerenih imena (Duško Ivanović, Aleksandar Trifunović), ali na kraju domaće ime koje je dobro upućeno u sva dešavanja u crnogorskoj košarci. Košarkaški savez Crne Gore izabrao je novog selektora, kako saznajemo riječ je o Bošku Radoviću, a zvanična potvrda se očekuje u petak veče kada je zakazana sjednica Upravnog odbora, tradicionalno prije godišnje svečanosti na kojoj će biti izabrani najbolji.

Čelnici naše kuće košarke dugo su razmatrali sve opcije, a odlučili su se za čovjeka koji je godinama pomoćni trener u seniorskoj selekciji, kao i koordinator mlađih selekcija, te selektor gotovo svih od njih.

Bio je u stručnom štabu Bogdana Tanjevića, kao i Zvezdana Mitrovića kojem je ugovor istekao u septembru nakon Svjetskog prvenstva. Takođe, Radović je sa Dušanom Dubljevićem odrađivao treninge sa potencijalnim kandidatima za mlađe reprezentacije. Uz to, u seniorima je sa Dubljevićem odrađivao treninge tokom kvalifikacionih “prozora”, dok Mitrović ne preuzme dirigentsku palicu.

Radović će biti šesti selektor Crne Gore. Prije njega na crvenoj klupi su sjedili Duško Vujošević (od 2007. do 2010. godine), Dejan Radonjić (od 2010. do 2012.), Luka Pavićević (od 2012. do 2014.), Bogdan Tanjević (od 2015. do 2017.) i pomenuti Mitrović (od 2017. do 2019.).

Najbolji skor ima Vujošević koji je upisao 19 pobjeda u isto toliko mečeva, Radonjić je imao 7-6, Pavićević 15-6, Tanjević 155, a Mitrović 12-9.

Izazovi za novog selektora počinju već u februaru naredne godine kada kreću kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021. godine. “Crveni” će tražiti plasman na četvrti Eurobasket u konkurenciji Francuske, Njemačke i Velike Britanije u grupi G. U prvom prozoru” Crna Gora će dočekati Veliku Britaniju 21. februara, dok je tri dana kasnije zakazano gostovanje Francuzima