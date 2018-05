Čuveni Slovenac završio karijeru poslije tri decenije

Bivši reprezentativac Slovenije Boštjan Nahbar odlučio je da završi karijeru.

Momak koji je tri decenije svog života posvetio igri pod obručima na Tviteru je objavio da je došlo vrijeme da okači patike o klin.

A boy with the ball, 30 years ago. My first basketball steps. Today, this journey is over. Sincere THANK YOU to those of you, who have helped me reach my dreams. pic.twitter.com/SyJszIAwx3

— Boštjan Nachbar (@BokiNachbar) May 14, 2018