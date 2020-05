Dilejni se sporazumno rastao sa Barselonom

Malkolm Dilejni i Barselona dogovorili su sporazumni raskid ugovora.

Katalonski klub potvrdio je da Amerikanac, koji je imao ugovor do 30. juna, nije više član “blaugrane”.

Agreement for termination of Malcolm Delaney's contract

The club wish him well in his personal and professional endeavourshttps://t.co/3Q2K72nUMU pic.twitter.com/Y12HyCw8WK

— Barça Basket (@FCBbasket) May 14, 2020