Đoković je doktor čojstva i junaštva, Srbija iz diktature prelazi u tiraniju

Bivši crnogorski selektor Duško Vujošević nazvao je Novaka Đokovića doktorom čojstva i junaštva.

Dugogodišnji trener Partizana komentarisao je riječi prvog tenisera svijeta vezano za potencijalnu vakciju protiv koronavirusa.

“Radi se o čovjeku koji nije doktor medicine, ali je doktor čojstva i junaštva. Posmatrajte samo ovaj njegov potez kad on daje pomoć Bergamu, kakav je to osjećaj plemića za momenat i za čin. Znam da se mnogo bavi istraživanjem zdravog načina života i da to primjenjuje. Sjećam se kad je meni slao telefonske poruke kada sam bio prvi put u bolnici zbog problema sa bubrezima. On je bio na turniru u Australiji, a meni je slao poruke s predlozima dijete koja bi mogla da mi pomogne”, rekao je Vujošević za direktno.rs i dodao:

“I sada takav čovjek ne može da kaže šta misli o vakcini i da se stavlja na stub srama, a da istovremeno dr Nestorović koji je virus nazvao smiješnim i kreirao jednu izuzetno pogrešnu startnu atmosferu ide s televizije na televiziju kao propagator politike partije na vlasti. Ja lično jedva čekam da se nađe vakcina i da se vakcinišem, ali to nema veze sa pravom svakoga, a pogotovo vrhunskog sportiste i čovjeka kao što je Novak Đoković, da ima svoj stav”.

Vujošević je trenutnu situaciju u Srbiji nazvao tiranijom.

“Pomalo se glupo osjećam da komentarišem stvari koje sam prepoznao u najavi i o kojima sam pričao prije šest, sedam godina, kada nisam imao podršku, mislim prije svega na narcističke i diktatorske osobine vrha vlasti. Sad je ta krizna situacija zbog bolesti i ja bih želio da budem umjeren u kritikama. Ali mora da se kaže da je on (Vučić) odavno ukinuo institucije, da se ponaša raspojasano, da je prekršio Ustav uvođenjem vanrednog stanja bez odluke skupštine nad kojom ima potpunu kontrolu. Moć mu je udarila u glavu, nije svjestan zaludnosti veličine. Mislim da otkad je proglašena epidemija u Srbiji da on radi sa maksimalnom energijom, ali nažalost nije u pitanju timski igrač, već nastavlja sa diktaturom koja je u pojedinim momentima prelazila u tiraniju”, kazao je Duško Vujošević.