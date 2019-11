Dončić briljirao u Klivlendu

Predvođen sjajnim Lukom Dončićem, Dalas je pobijedio na parketu Klivlenda, 131:111.

Reprezentativac Slovenije stigao je do tripl-dabla sa impozantnim brojkama (29 poena, 14 skokova, 15 asistencija). Doprinos uspjehu Dalasa dali su i Porzingis sa 18 poena, dok je Boban Marjanović ubacio 12 i uhvatio osam lopti.

29 PTS | 14 REB | 15 AST

👀 @luka7doncic fills up the stat sheet, posting his 2nd consecutive triple-double in the @dallasmavs win! #MFFL pic.twitter.com/45pEIEOYe2

— NBA (@NBA) November 4, 2019