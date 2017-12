Dončić najkorisniji u 15. kolu Evrolige

Luka Dončić najkorisniji je igrač 15. kola Evrolige.

U pobjedi Reala na parketu Fenerbahčea reprezentativac Slovenije upisao je 20 poena, uz 10 asistencija i osam skokova.

Supertalentovani košarkaš imao je indeks korisnosti 37.

The Round 15 MVP is a familiar face!

Stand up @luka7doncic 👏 What a performance!

The @RMBaloncesto guard put on a clinic on how to run an offense and fell just 2 rebounds short of a triple-double.#GameON pic.twitter.com/4MQWdrj6M0

— EuroLeague (@EuroLeague) December 30, 2017