Dončić oduševljavao, Real izgubio

Košarkaši Olimpijakosa pobijedili su Real u Madridu 80:79 u Evroligi.

Olimpijakos je derbi dobio pogotkom sa linije penala Strelnieksa. Letonac je pogodio jedno od dva bacanja, ali i to je bilo dovoljno da se osigura pobjeda pošto Real nije uspio da u posljednjih 15 sekundi dođe do poena i preokreta.

Printezis je bio posebno inspirisan u Madridu i ubacio je 21 poena, 12 je doda Viltdžer, 11 Strelnieks. Kod Reala 27 poena i čak 13 pretrpljenih faulo Dončića, 20 poena dodao je Tompkins.

Slovenac je imao pravi mali šou u prvoj četvrtini kada je koš pogodio iza table, ali se nije računalo jer je ranije fauliran.

It may not have counted.

But @luka7doncic got those skills 👀 pic.twitter.com/eLgWBaxi7X

— EuroLeague (@EuroLeague) February 9, 2018