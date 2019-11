Dončić ponovo na visokom nivou, Harden presudio Čikagu

Košarkaši Dalasa savladali su Memfis 138:122 u jutros odigranom meču NBA lige.

Mavse je do šestog trijumfa u sezoni nosio Luka Dončić, koji je bio nadomak novog tripl-dabla.

Slovenac je meč završio sa 24 poena, 14 skokova i osam asistencija, a treba istaći da nije ulazio u igru u posljednjoj četvrtini.

✨ @luka7doncic puts up 24 PTS, 14 REB, 8 AST in only 29 minutes of game action, lifting the @dallasmavs against MEM! #MFFL pic.twitter.com/s260TpBbD3

— NBA (@NBA) November 10, 2019