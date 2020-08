Dončić srušio još jedan NBA rekord

Luka Dončić je srušio još jedan NBA rekord.

Slovenački košarkaš bio je među zapaženijima u porazu od Hjustona nakon produžetka.

On je upisao 28 poena uz 13 skokova i deset asistencija.

Na taj način postao je prvi košarkaš koji je prije 22 godine upisao 15 tripl dablova.

Dončić je do rekorda stigao sa 21 godinom, pet mjeseci i dva dana.

With 15 triple-doubles this season, Luka Doncic has the most triple-doubles in a season before turning 22 years old. (@EliasSports) pic.twitter.com/oPkSanHXQe

— NBA.com/Stats (@nbastats) August 1, 2020