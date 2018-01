Dragić kreirao novu pobjedu Majamija

Košarkaši Majamija savladali su Milvoki 97:79 i nastavili sa odličnim igrama.

Klub sa Floride upisao je sedmu uzastopnu pobjedu na krilima Gorana Dragića.

Goran Dragic from DEEP!

He's feeling it, scoring 8 PTS so far in Q4!#HEATCulture pic.twitter.com/0lqxiGlZ95

— NBA (@NBA) January 14, 2018