Drama u “Morači”: Budućnost se kockala, ali pobijedila Zadar

Novu sezonu u ABA ligi košarkaši Budućnosti počeli su pobjedom – “plavi” su u “Morači” poslije drame bili bolji od Zadra 87:85.

Uspjeli su Podgoričani na debiju Aleksandra Džikića pred podgoričkom publikom da dođu do trijumfa, iako su se kockali i pored čiste situacije jer su sredinom treće četvrtine vodili 68:54.

Međutim, uspjeli su Zadrani da se potpuno vrate u meč, a poslije trojki Božića i Ivanova povedu 85:84 na 40 sekundi prije kraja.

Uslijedila je realizacija Nemanje Gordića poslije solo prodora uz prekšraj, pa je reprezentativac Bosne i Hercegovine iz dodatnog bacanja stigla do 87:85 na 20 sekundi prije završetka meča.

U posljednjem napadu Nols nije pogodio za dva poena, pa je Budućnost sačuvala pobjedu.

Budućnost je poslije izjednačenog prvog dijela imala kontrolu meča u trećoj četvrtini, a onda neshvatljivo pala i dozvolila rivalu da se vrati u utakmicu.

Na sreću, pad koncentracije “plave” nije koštao pobjede, pa su upisani prvi bodovi u novoj sezoni.

Nemanja Gordić bio je najefikasniji sa 15 poena, po 13 su dodali Filip Barović i Suad Šehović.

Kod gostiju 18 poena Ivanova, 17 Božića, dok je 15 ubacio tragičar Nols.

Budućnost će u sljedećem kolu u četvrtak gostovati Igokei.