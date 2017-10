Druga ABA liga: Pobjeda Teodoa, Lovćen poražen u Novom Mestu

Košarkaši Teodoa startovali su pobjedom, dok je Lovćen poraženi na premijeri u Drugoj ABA ligi.

Tivćani su na svom parketu bili bolji od slovenačke Rogaške 78:69.

THE END: @KKTeodo have beaten @kkrogaska at home court in Tivat! #ABALiga2 pic.twitter.com/vHijXcUo9f

Popović i Savić sa po 17 poena predvodili su domaći tim, s tim da je Savić tom učinku dodao i 13 skokova, te pet asistencija.

U taboru Rogaške 15 poena postigao je Batur.

Lovćen je izgubio u gostima od Krke 89:76.

THE END: @bckrka started their #ABALiga2 campaign strongly, by rolling over @KkLovcen at home court in Novo mesto! pic.twitter.com/NQHUPLP3jI

— ABA Liga 2 (@ABA_League2) October 11, 2017