Dubi bolji od Zvezda u Valensiji

Košarkaši Valensije konačno su upisali prvi trijumf u Evroligi ove sezone.

Španski sastav je u šestom kolu elitnog takmičenja pred svojim navijačima savladao Asvel Lion 81:72.

Crnogorski okršaj tako je pripao Bojanu Dubljeviću, a tim Zvezdana Mitrovića i dalje je bez pobjede u gostima uz sve tri pobjede na domaćem terenu.

Prilično izjednačen meč viđen je u Valensiji, a domaći su u trećoj četvrtini stigli do dvocifrene prednosti koju su sačuvali do kraja.

Bojan Dubljević je vodio Valensiju do trijumfa sa 13 poena, 10 je ubacio Vives a po devet su dodali Kolom, San Emeterio i Ndur.

Na drugoj strai 20 poena Žana Šarla i 17 Antoana Dioa.

.@valenciabasket with a near carbon copy of the first move #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QWyuFyFp5t

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 1, 2019