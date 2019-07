Dubljević dobio saigrača iz Partizana

Vanja Marinković je novi košarkaš Valensije.

Španski klub je potvrdio da je doskorašnji šuter Partizana pojačanje za narednu sezonu.

Valensija će Partizanu na ime obeštećenja uplatiti 200 hiljada eura.

Ugovor će biti potpisan na dvije godine, a treća je opciona ukoliko obije strane budu zadovoljne.

🔥 VANJA IS ON FIRE

📝 Vanja Marinkovic is the fourth male addition for next season. SG, Serbian international, comes from @PartizanBC. Welcome to #FamiliaTaronja!

ENG 👉 @vanjam32 signs a 2-year deal with Valencia Basket https://t.co/QjsgWNAa2Y pic.twitter.com/GLNyHb1riB

— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 25, 2019