Đukanović: Kadeti osim rezultata promovisali i odgovoran odnos prema državi

Predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore Milo Đukanović lično je izabrao da dodijeli srebrne medalje našim kadetima nakon finala Evropskog prvenstva.

“Sa ljudima iz protokola šampionata, koji su mi kao predsjedniku Saveza ponudili da predam i medalje osvajačima znatne medalje, razgovarao sam nakon finala. Uz puno poštovanje za sjajnu igru Francuske, uz puno poštovanje za to što ta država predstavlja u košarci u svim kategorijama, opredijelio sam se da predam medalje našim kadetima. I da na taj način pokažem koliko kao Savez poštujemo ono što su zajedno sa stručnim štabom, na čelu sa Mladenom Ostojićem, radili u čitavom prethodnom periodu. I posebno na onom što su uradili na promociji košarke, ali i promociji novog, odgovornog odnosa prema državi. To je, vjerujem, karakteristično za ovu i sve buduće generacije mladih u Crnoj Gori. Na ovaj način želio sam da izrazim poštovanje za njihovo pregnuće”, rekao je Đukanović juče za Arenu, poslije svečanog prijema za naše kadete, te čelnike Košarkaškog saveza i one koji su bili najzaslužniji da Evropsko prvenstvo u Podgorici bude priča koja je oduševila košarkašku Evropu.

Nakon što je u subotu našim kadetima dodijelio odličja, Đukanović je juče dočekao i simboličan poklon od tima koji je ujedinio sportsku naciju dres sa brojem jedan i medalju. Poslije prijema, izdvojio je vrijeme za ,,Arenu“ i govorio je podjednako o ponosu, odgovornosti za veliki tim koji čine sve reprezentativne selekcije, nacionalni Savez, nadležni u državi. Za prvog čovjeka KSCG, sjaj ove medalje baca svjetlost na put ka lijepoj košarkaškoj budućnosti.

“Vjerovatno bi neke druge ljubitelje sporta više obradovale možda medalje nekih starijih selekcija. Mene, kao predsjednika Saveza, je najviše obradovala ova medalja, jer je potvrda da se počelo predanije, stručnije, profesionalnije raditi sa najmlađima u Crnoj Gori. Kao rezultat toga smo dobili ovakvu promociju i košarkaškog sporta u Crnoj Gori i Crne Gore kao države na Evropskom prvenstvu za kadete”, istakao je Đukanović.

Predsjednik KSCG istakao je poteze koje je naša „kuća košarke” preduzela u proteklom periodu, kako bi se stvorili uslovi da košarkaški talenat 12 dječaka bljesne na terenu i oduševi naciju.

“Kao što se ljubitelji košarkaškog sporta sjećaju, najavili smo da ćemo prije svega biti usresređeni na rad u bazi na širenje osnove za dobre klupske sastave i dobre reprezentativne selekcije. To je prije svega značilo da ćemo biti usredsrijeđem na unapređenje stručnog rada, kroz unapređenje rada trenerske organizacije, te na pospješivanje mladih na bavljenje sportom u svim djelovima Crne Gore, a prije svega u tradicionalnim košarkaškim centrima.”

Ono što je za Đukanovića posebno važno je stav, šampionski i patriotski, koji su izabranici Mladena Ostojića demonstrirali na prvenstvu.

“Mislim da su naši kadeti pokazali da su hrabri da se ponesu i sa takvim košarkaškim velesilama kao što su Španija, Francuska, Italija, Srbija, Litvanija. Sa druge strane, pokazali su odnosom prema reprezentaciji i državi, kako se mlade generacije u Crnoj Gori sve više identifikuju sa onim što su najvažniji nacionalni ciljevi i interesi”, kazao je Đukanović.

Prvi čovjek naše „kuće košarke” pratio je sa ponosom završnicu šampionata sa tribina ,,Morače“. Atmosfera u prepunoj dvorani je ostavila snažan utisak.

“Vjerujem da je i prepuna dvorana ,,Morača“ na polufinalu i finalu, u kojoj su dominirale upravo generacije kadetskih reprezentativaca, potvrdila kako upravo jedan ovakav uspjeh može da opet obnovi snažno interesovanje za bavljenje košarkaškim sportom. I siguran sam da će značiti kao ozbiljan podsticaj za dalju promociju košarkaškog sporta Crne Gore na međunarodnom planu”, istakao je predsjednik KSCG.

Milo Đukanović je istakao koliko je bitno da država sa nacionalnim savezima i Ministarstvom sporta nastavi da brine o prosperitetu vrhunskog sporta.

“Mnogo je važno da država nastavi sa svojom podrškom. Mislim da je država tokom posljednjih godina napravila ozbiljan posao. Prije svega izgradnjom sportske infrastrukture, tako da danas gotovo da nema te opštine u Crnoj Gori koja nema sportsku dvoranu. Sada je potrebno tu infrastrukturu iskoristiti, prije svega okupljanjem mladih i stručnim radom sa njima. Kako bismo i u budućnosti zadržali kontinuitet dobrih rezultata na međunarodnoj sportskoj sceni”, kazao je Đukanović.

Predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore iskoristio je priliku da zahvali Ministarstvu sporta, ne samo na prijemu koji je u čast naših srebrnih kadeta organizovan u Vili „Gorica”.

“U ime Košarkaškog saveza Crne Gore zahvaljujem Vladi Crne Gore i Ministarstvu sporta na podršci koju su pružili Košarkaškom savezu i svim našim reprezentativnim selekcijama. Zahvaljujem na ovoj pažnji, koja nam je čast, ukazana prijemom kod ministra sporta. Mislim da je cijeli šampionat više nego dobra satisfakcija za veliki rad koji ulažemo u Košarkaškom savezu proteklih godina”.

Košarkaško ljeto Crne Gore za pamćenje obilježili su kadeti, a upotpunili i naši veterani, najbolji u Evropi, u čijem je sastavu bio i Đukanović. Priča još traje, sa prilikom da dobije konačan pečat na Eurobasketu u septembru.

“Vrlo sam ponosan na ono što je naša kadetska reprezentacija uradila. Vjerujem da će to biti dobar podsticaj našim seniorima, koji se upravo spremaju za odlazak na Evropsko prvenstvo. Svaki ovakav rezultat će biti dodatan motiv za sve nas u Savezu. Kako ovo ne bi bio pojedinačan uspjeh, nego kako bi imali kontinuiranu seriju rezultata na međunarodnoj sceni”, rekao je Đukanović.