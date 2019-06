Dva miliona ljudi na dočeku šampiona

Spektakularna šampionska parada organizovana je za košarkaše Toronta.

Kanađani su pokazali da su jedva dočekali prvi prsten za Reptorse.

Kako prenose lokalni mediji vjeruje se da je skoro dva miliona ljudi dočekalo šampione.

Posebna pažnja za MVP-ija Kavaija Lenarda kog su navijači pozvali da produži ugovor sa klubom.

#WeTheNorth turned out in big numbers to celebrate the @Raptors' first title!

Championship Parade coverage begins NOW on NBA TV! pic.twitter.com/TgXnhLrknr

— NBA TV (@NBATV) June 17, 2019