Džejms iznerviran pitanjem napustio konferenciju za novinare

Nevjerovatna odluka Džej Ara Smita da ne ide na koš u situaciji kada je mogao da riješi prvi meč finala NBA lige obilježila je duel Klivlenda i Golden Stejta, a novinarsko pitanje na tu temu iznerviralo je Lebrona Džejmsa koji je zbog toga napustio konferenciju za novinare.

Jedan od najiskusnijih igrača “kavsa” očigledno nije bio svjestan da je rezultat neriješen, pa je umjesto šuta izabrao da pobjegne od koša kako bi prošlo vrijeme preostalo do kraja utakmice.

Poslije toga je utakmica otišla u produžetak nakon kojeg je Golden Stejt slavio i poveo 1:0 u finalnoj seriji.

"I don't know his state of mind."

LeBron leaves the podium after questions surrounding JR Smith at the end of regulation. (via @NBATV) pic.twitter.com/lseHl7FwFc

— NBA on TNT (@NBAonTNT) June 1, 2018