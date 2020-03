Džejms: Uvijek me je pokretala želja da budem najbolji svih vremena

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms kaže da su dosadašnje MVP nagrade plod njegove želje da bude najbolji igrač svih vremena.

Džejms je u dosadašnjoj karijeri četiri puta osvojio prestižno priznanje.

“Nikad me nije motivisala MVP nagrada. Uvijek me je pokretala želja da budem najbolji svih vremena. To mi je i donijelo zvanje MVP nekoliko puta do sada. Ali nikada u karijeri nisam sezonu počeo sa namjerom da na kraju budem MVP. Misao mi je bila da budem najbolji igrač na svijetu i sa takvim pristupom sam počinjao svaku utakmicu”, rekao je Lebron.

“Kralj” ove sezone u prosjeku bilježi 25.4 poena, 10.7 asistencija i 7.8 skokova.