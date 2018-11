Bokan nezadovoljan, dao podršku Džikiću i najavio pojačanja

Aleksandar Džikić dobio je povjerenje čelnika Košarkaškog kluba Budućnost Voli na današnjoj sjednici Upravnog odbora regionalnog šampiona, saznaje CdM.

Prethodnih dana spekulisalo se da bi srpski stručnjak mogao da napusti klupu “plavih” zbog rezultata ispod očekivanja na startu nove sezone.

Međutim, na konferenciji za novinare predsjednik kluba Dragan Bokan potvrdio je informacije CdM-a.

“Nismo zadovoljni igrama i rezultatima. Međutim, Upravni odbor odlučio je da pruži podršku igračima i stručnom štabu. Odluku smo donijeli jednoglasno jer u ovom momentu nemamo alternativu bolju od ovoga što trenutno imamo u klubu”, rekao je Bokan i najavio uskoro nove košarkaše u podgoričkom klubu:

“Dovešćemo još igrača, jednog možda već do kraja sedmice. Hoćemo da mijenjamo, ali tražimo adekvatne košarkaše, a takvih je na tržištu vrlo malo “, istakao je Bokan.

Pred klubom su važni izazovi u nastavku sezone.

“Pratićemo situaciju kako ekipa funkcioniše i kako će reagovati igrači i stručni štab. Smatram da je interes kluba da trener dobije šansu, kako bi sačuvali kontinuitet jer bi naglim promjenama mogli da napravimo veće probleme”, dodao je Bokan.

Predsjednik Budućnosti kazao je da su u prelaznom roku ispunjene želje trenera.

“Od 2011. godine nijedan igrač u naš klub nije došao bez zahtjeva stručnog štaba. Svi igrači koji su ove godine stigli su tu na zahtjev Džikića i njegovih saradnika. Prvo je želio Erla, a potom Kotija Klarka, dok je treća želja bio Džekson, a htio je i Krafta. Nijesu Bokan i Miško Ražnatović dovodili igrače već je sve birao Džikić. Kraft i Erl Klark nisu igrači Miška Ražnatovića, dok se Omić sa njim dogovorio tek nakon što je potpisao za naš klub”, istakao je predsjednik Podgoričana.

Na kraju je poslao jasnu poruku svima u klubu.

“Svi igrači Budućnosti moraju da znaju da se naši košarkaši trenutno ne bore onako kako su plaćeni i kako bi trebalo da to rade. To su prepoznali i navijači. Dajemo još jednu šansu svima, da se uz pojačanja izađe iz krize i dođe do boljih rezultata. Vjerujte mi da će, ako se agonija nastavi, uprava reagovati veoma brzo”, zaključio je Dragan Bokan.

Budućnost Voli je bez pobjede poslije šest kola Evrolige, uz poraze u dva derbija ABA lige, od Crvene zvezde u “Morači” i Cedevite u Zagrebu.

“Plavi” su sinoć u Baru savladali Mornar u crnogorskom derbiju, pa u taboru Podgoričana vjeruju da bi taj uspjeh mogao da donese samopouzdanje timu pred nastavak sezone.

Budućnost Voli će već u četvrtak nastaviti takmičenje u Evroligi utakmicom protiv Baskonije u “Morači”, a samo tri dana kasnije u glavni grad Crne Gore stiže Partizan, u novom derbiju ABA lige.

Aleksandar Džikić je kormilo Budućnosti preuzeo u ljeto 2017. i samo 10 mjeseci kasnije donio istorijsku titulu u regionalnom takmičenju i plasman u Evroligu poslije 15 godina.