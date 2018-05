Džikić i Ivanović oduševili studente i otkrili tajnu velikog uspjeha Budućnosti

Sportska tribina ‘’Nema nazad, samo naprijed’’, koju je organizovalo Sportsko društvo ‘’Ekomen” okupila je danas oko 300 studenata, profesora, saradnika, srednjoškolaca i ljubitelja sporta u Amfiteatru Montenegro na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Razlog za to su bili košarkaški trener – Aleksandar Džikić i igrač K.K. ”Budućnost Voli” – Nikola Ivanović.

Sportsku tribinu otvorila je izvršna direktorica Društva, Jovana Nedović, koja se zahvalila svim prisutnima na podršci i prisustvu. Ona je posebno istakla uspjeh košarkaške ekipe Ekonomskog fakulteta i njihovog trenera, Stevana Bojanića, koji u četvrtak igraju utakmicu za III mjesto u Studentskoj ligi Crne Gore u košarci. Takođe je apelovala na sve prisutne da budu dio jednog tima i pomognu kolegi Iliji Bulajiću kojeg očekuje transplatacija bubrega tako što će u kutiji ostaviti prilog u skladu sa mogućnostima.

Nakon toga, dirigentsku palicu je preuzeo moderator Nikola Martinović, koji je najavio goste. Džikić i Ivanović su uz taktove pjesme iz kultne domaće serije povratak Otpisanih ušli u Amfiteatar, u kojem su ih dočekale stojeće ovacije i aplauz svih prisutnih.

Oni su govorili o temi koja odlično opisuje sport – ”Nema nazad, samo naprijed”.

“Ja kapiram da je to dobar moto za život. Ono što je prošlo nećete živjeti ponovo – vrlo je jednostavno. Mi to pričamo kada govorimo o utakmicama. Ono što je ostalo iza tebe, nećeš igrati ponovo. Treba da se krećete kao voda. Voda je nezaustavljiva – voda obilazi prepreke. Kada dođe do prepreke, vraća se nazad i to ja koristim u mojoj, zamalo uspješnoj karijeri”, kazao je Džikić.

Svima je pažnju privuklo to što je početak tribine bio zakazan za 11.59 h, ali tribina ipak nije tada počela. “Mi smo pokušali da dođemo u 11.59 h, međutim Nikola i njegove vještine upravljanja motornim vozilima su zabrinjavajućeg kvaliteta”, kazao je Džikić i odmah opustio atmosferu, pokazavši, pritom, i kako funkcioniše “plavo-bijela” porodica.

“U opisu mog posla do sada nije bilo da budem njegov vozač, ali dobro”, nadovezao se Ivanović.

Nikola Ivanović je podigao trofej ABA lige u svom gradu… U četvrtoj utakmici sa Zvezdom bio je i meč viner. “Sve što se desilo ove godine je naplata za sve što se dešavalo ranije. Ono što osjećam jeste ogromna emocija. I to je nešto što me je guralo tokom cijele sezone i što je na kraju krunisano velikim uspjehom”, rekao je Ivanović.

Samo dvije godine ranije rastužio je Budućnost, izbacio je iz polufinala u dresu Mega Leksa.

“ Baš nijesam bio tužan zbog toga. Iskreno da kažem. To je košarka”, kazao je Ivanović. Ipak, Džoni je stavio do znanja da su mu plave boje na srcu. “Pobjeda za Budućnost mi znači više nego bilo koja druga pobjeda”, rekao je Ivanović.

Kao nagradu, Ivanoviću su navijači Budućnosti na zgradi u kojoj je odrastao naslikali mural.

“Ljudi te slikaju na zgradi, čovječe….Koliko ima murala u gradu? Njegoš, Tesla, Milan Mladenović… Mnogo mi znači. Prvi sam sportista, a znam da je bilo boljih i kvalitetnijih igrača od mene…Drago mi je što je narod uspio da prepozna nešto što imam”, rekao je Ivanović.

Objasnio je i kako ga je Džikić pozvao da se vrati u Budućnost. U prvi mah nije znao ni sa kim razgovara….

“Ivanoviću! Dobar dan, treneru kako ste? Ništa nisam znao u vezi Džileta. Oni mi je rekao jednu stvar koju sam dobro zapamtio: ‘Samo lud čovjek se na tvom mjestu se ne bi vratio’. Ja sam razmišljao: ‘Vi ne znate šta se dešavalo prije. Pametan čovjek se ne bi vratio, a ne lud’. Ipak, sve je bilo kako treba. Krenula je komunikacija – trebalo je da se vidimo, ali sam ja bio na koncertu “Dipeš moda” u Milanu. Sad kad pogledam na to, nevjerovatno sam srećan zbog odluke da se vratim”, kazao je Ivanović.

Jedna od tajni uspjeha Budućnosti je hemija u timu, ali i disciplina u igri i van terena.

“Nije disciplina kad ideš u krevet u određeno vrijeme. To je budalaština. Nije disciplina da se ponašaš kao vojnik. Baš me briga šta radiš, ako to nije u suprotnosti sa interesima kluba, igrača, i mene lično…Ako možeš da živiš ono što se u narodu zove – nesportski život – i da budeš odličan na terenu – majstore, to je tvoja odluka. Baš me briga. Ja nisam plaćen da budem nečiji mama i tata. Onog momenta kad postaneš prepreka, onda te mičemo u stranu”, kazao je Džikić i nastavio…

“Disciplina je set pravila koji se poštuju, koji su ustanovljeni, da bi se kanalisala energija tima. Mi imamo pravila koja vama zvuče bezveze – 30 minuta si u svlačionici prije početka treninga, 90 minuta prije meča. Moraš da prijaviš povredu četiri sata prije treninga. Nema mobilnih telefona za vrijeme obroka…”, kazao je Džikić.

Bez toga nema ni uspjeha, kao krajnjeg cilja svake grupe, u svakom sportu.

“Cilj je uvijek jedan i to je uspjeh grupe. U okviru cilja postoji grupni interes koji neophodno mora da bude suma takozvanih ličnih interesa. Sve drugo usporava taj proces, usporava put ka cilju”, kazao je Džikić.

Uslijedila su i ptanja studenata. Jedno od njih je bilo da li je očekivao pobjedu u finalu sa Zvezdom.

“Kako dobro da mi se desi – ako loše mislim. Imate knjigu pouke od oca Tadeja i tamo lijepo piše – kakve su ti misli takav ti je život’’, rekao je Džikić.

Pitali su studenti i da li bi nekada pristao da bude trener Crvene Zvezde.

“Ima li još pitanja?”, kratak je bio Džikić, a onda je rekao Ivanoviću da odgovori umjesto njega. Ivanović je tada šaljivo rekao: ‘’Džiletu je san da bude trener Crvene zvezde.’’

O kolegi Igoru Kokoškovu koji će od sljedeće sezone biti prvi Evropljanin koji će voditi jedan NBA klub, Džikić je kazao:

“To je ogroman uspjeh. Ja vama ne mogu da objasnim šta je to. To je za mene sociološki fenomen – da daš čovjeku koji je neamerikanac da vodi franšizu u profesionalnom sportu. To možeš da shvatiš samo ako si dobro upoznat sa načinom života, sistemom vrijednosti shvatanja sporta u Americi”, kazao je Džikić.

Studente je zanimalo i Džikićevo mišljenje o Dušku Vujoševiću….

“Ja imam mišljenje o njemu. I to je mišljenje dobro. Nemam ja nikakav problem sa Duletom”, kratak je bio Džikić.

Njihove inspirativne priče, motivacione poruke će studenti primjenjivati i u studentskim klupama, gdje su veoma bitni disciplina, komunikacija, ciljevi, saradnja…

Veliki broj pitanja koja su studenti uputili gostima i gromoglasan aplauz dovoljan su pokazatelj da je ovo još jedna uspješna tribina koja najavljuje obilježavanje jubileja – 10 godina postojanja Sportskog društva Ekomen.