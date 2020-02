Efes ne staje, deveta pobjeda zaredom

Andolu Efes je savladao Žalgiris 96:91 u 24. kolu Evrolige.

Turski sastav i najbolji tim Evrolige ostvario je deveti uzastopni trijumf u elitnom takmičenju.

Žalgiris je u Istanbulu 35 minuta imao prednost, ali nije mogao do iznenađenja protiv lidera.

Najzaslužniji za to bili su Šejn Larkin sa 25 poena i Vasilije Micić koji je postigao 22 poena.

U redovima Žalgirisa, Kej Si Rivers imao je 21 poen, a Zek Ledej 20 poena.

Turski sastav ima skor 21-3, dok je Žalgiris na 9-15.

.@AnadoluEfesSK comes from behind to take the WIN!#GameON pic.twitter.com/Px76rfGVXg

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 6, 2020