Portland je poražen od Dalasa, pa je to pokvarilo jubilej Karmela Entonija.

Iskusni košarkaš ubacio je 22 poena u duelu sa Mavsima.

Na taj način postao je tek 18. igrač u istoriji koji je prebacio 26 hiljada poena u karijeri.

Entoni bi vrlo brzo trebalo da stigne i Kevina Garneta na 17. mjestu.

Congrats to @carmeloanthony on becoming the 18th player in @NBAHistory to reach 26,000 career points! pic.twitter.com/4PK4Z7clqq

— NBA (@NBA) January 18, 2020