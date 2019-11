Ex igrač Budućnosti Voli nije prošao ljekarske preglede u Beogradu

Bivši košarkaš Budućnosti Voli Džejms Bel, ipak neće nastaviti karijeru u dresu Partizana.

Amerikanac nije prošao ljekarske preglede u Beogradu, pa crno-bijeli nisu potpisali ugovor sa njim.

James Bell did not pass the physicals with Partizan Belgrade and his contract has been voided, a source told @Sportando

— Emiliano Carchia (@Carchia) November 6, 2019