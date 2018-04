Fener na F4 Evrolige

Košarkaši Fenerbahčea izborili su vizu za F4 Evrolige koji će se igrati u Beogradu.

Turski sastav kao gost je u četvrtom meču pobijedio Baskoniju92:83 i sa 3:1 u seriji izborio priliku da brani titulu prvaka kontinenta.

Izabranici Željka Obradovića odigrali su u Španiji fenomenalno, uz vrlo malo padova u igri bili su prednosti praktično 40 minuta .

Prvu četvrtinu dobili su 25:19, a na poluvremenu su imali 16 poena viška.

Baskonija je u finišu treće četvrtine prišla na osam poena zaostatka, međutim bio je to samo kratak trzaj, pošto je Fener u posljednjoj četvrtini rutinski sačuvao prednost i čekirao vizu za Beograd.

Marko Gudurić je dao 22 poena za pobjednički tim, Nikolo Meli je ubacio 21, a Nikola Kalinić 13. Kod domaćina je najbolji bio Pojrije sa 14 datih poena.

The champions are heading back to the Final Four.#F4GLORY pic.twitter.com/l3e0WxaRZX

— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2018