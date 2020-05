FIBA želi Budućnost Voli u Ligi šampiona

FIBA je uputila pozivnicu Košarkaškom klubu Budućnost Voli da od sljedeće sezone nastupi u Ligi šampiona pod njenim okriljem, prenosi “Sportando”.

Elitnom takmičenju u organizaciji Međunarodne košarkaške federacije danas su pristupili Ritas, Darušafaka i Bilbao.

SOURCES:

The three teams that @vedranmo is mentioning are:

KK Partizan

KK Cedevita Olimpija Ljubljana

KK Budoucnost https://t.co/tkZTeLuLxK

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 19, 2020