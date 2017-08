Grčka u šoku: Janis Antetokunpo propušta Eurobasket

Najbolji košarkaš reprezentacije Grčke Janis Antetokunpo je zbog povrede koljena prinuđen da otkaže nastup na predstojećem Eurobasketu.

Superstar Milvokija je danas u Kini s klupskim ljekarima obavio detaljne testove koji su na kraju pokazali da njegovo koljeno nije spremno za najjače napore.

„Želim svima da kažem da neću moći da pomognem grčkom nacionalnom timu na Eurobasketu. Sve ovo vrijeme sam sebe tjerao da treniram, pretvarao sam se da me ne boli i da sam spreman, međutim pregledi koje sam odradio u Kini sa Baksima vratili su me u realnost. Nisam uspio da ispratim vježbe kojima sam bio testiran. Bol me je stopirao već u prvim sekundama. Sad moram maksimalno da se posvetim oporavku“, napisao je Antetokunpo na svoj Fejsbuk profilu.

Na kraju, pomirio se sa situacijom.

„Ovo je najveće razočaranje u mojoj karijeri“, sa žaljenjem je konstatovao Janis.