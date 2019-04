Greg Popović grmio da se napravi faul, igrači izgubili pojam o vremenu

Greške su sastavni dio sporta, a jednu veliku, praktično neobjašnjivu, napravili su košarkaši San Anotnija.

Sparsi su jurili zaostatak protiv Denvera u odlučujućoj, sedmoj utakmici, a u samoj završnici su učinili veliku glupost.

Pri vođstvu Nagetsa 90:86 i propuštene prilike da se dodatno smanje minus, gostujući igrači nisu pravili faul iako je do kraja duela bilo ostalo oko 25 sekundi.

Trener San Antonija Greg Popovič pokušavao je na sve načine da dopre do Lamarkusa Oldridža koji je u tim trenucima bio najbliži lopti.

Ipak, Oldridž kao da je potpuno izgubio pojam o vremenu, a pritom nije čuo svog trenera.

Trailing by 4 with less than 30 seconds left in Game 7, LaMarcus Aldridge doesn’t foul, apparently saving it for Game 8 pic.twitter.com/kSKM4gTP1g

— Someone's An Idiot (@SomeonesAnIdiot) April 28, 2019