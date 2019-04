Greg Popović otkrio sa kim pregovara oko novog ugovora

Legendarni trener Greg Popović završio je 23. sezonu na klupi San Antonio Sparsa.

Eliminisani su nakon velike borbe i poraza od Denvera u sedmoj utakmici prve runde plej ofa.

Gregu je istekao ugovor sa Sparsima, a novinare je zanimalo da li će ostati.

Naravno, imao je spreman odgovor u svom stilu.

”Znate, ne volim da pričam o slobodnim agentima ni o ugovorima igrača, posebno ne o svom. Smatram da je to privarna stvar. Ipak, ovog puta ću prekršiti. Pregovaram sa tri tima. Portfolino Flajersima, Positano Pajratsima i San Antonijom. Svaki od njih ima iste šanse, vidjećemo gdje ću završiti”, nasmijao je sve prisutne 70-ogodišnji majstor.

According to Pop, he's currently in contract "negotiations" with three teams 😂

(via @JabariJYoung) pic.twitter.com/BI58bZIYoP

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) April 29, 2019