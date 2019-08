Hamilton blizu dolaska u Budućnost

Nezvanične informacije o dolasku Džordana Hamiltona u Budućnost Voli, sve su intenzivnije.

Iako uprava nije potvrdila da je Amerikanac stigao u redove prvaka Crne Gore, više košarkaških izvora tvrdi da će Hamilton pojačati konkurenciju u taboru “plavih”.

Jordan Hamilton has agreed a deal with KK Budućnost VOLI Podgorica. Forward comes after the season in Italy with Germani Brescia Leonessa.@Sportando @Eurohoopsnet @EuroCup @KKBuducnostVOLI @ABA_League @LeonessaBrescia @LegaBasketA

— Andrej Sazonov (@Andrej_Sazonov_) August 10, 2019