Harden o povredi oka: Jedva da išta mogu da vidim

Najbolji igrač Hjustona Džejms Harden je u prvom poluvremenu meča protiv Golden Stejta doživio povredu oka, na kratko je morao da napusti teren, a kada se vratio bilo je očigledno da ima velike bolove.

“Krivac” za njegovu povredu je Drejmond Grin, koji je opisao kako je do toga došlo.

James Harden has left the game after getting hit in the eye by Draymond Green.

As he was leaving the court both Green and Kevin Durant went over to check in on him. pic.twitter.com/yxBQDe5s4j

— Sam Hustis (@SamHustis) May 1, 2019