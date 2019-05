Harden uradio samo ono što mu je posao

Džejms Harden je riješio treći duel Hjustona i Golden Stejta.

Najbolji igrač iz prošle sezone kaže da je uradio samo ono što mu je posao.

Uprkos tome što je u prošlom meču zadobio povrede oba oka, Harden je odigrao sjajan meč, ubacio je 41 poen uključujući i pet vezanih kojima je riješio pobjednika.

“Samo da zatvorim utakmicu. Zato sam ovdje. To je moj posao. I mislim da to dobro radim. Pogodiš, pormašiš, pokušaš ponovo – to je to”. rekao je Harden nakon meča.

On je rekao da sada dobro vidi zahvaljujući velikoj pomoći ljekara.