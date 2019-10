I Lebron evakuisan zbog požara u Kaliforniji

Među brojnim ljudima koji su morali da napuste svoje domove zbog požara u Kaliforniji nalazi se i Lebron Džejms.

Više od milion domava ostali su bez struje nakon požara, koji je juče u ranim jutarnjim satima izbio u Los Anđelesu.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️

— LeBron James (@KingJames) October 28, 2019