I to je moguće: Idealna petorka Evrokupa od košarkaša Partizana

Kompletnu najbolju petorku Evrokupa u izboru navijača čine košarkaši Partizana.

Na bekovskim pozicijama su Markus Pejdž i Ognjen Jaramaz, krilo je Rade Zagorac, krilni centar Rašon Tomas, a centar je Vilijam Mozli.

Presented by @7DAYSBasketball, here is the 'Fans Choice Starting Five' as voted by you!🔥#RoadToGreatness#EUROLEAGUEUNITED

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) July 14, 2020