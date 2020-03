Italijani moraju mečeve da igraju u drugim državama

Italijanski klubovi u Evroligi i Evrokupu su u novom problemu.

Odlukom čelnika mečevi koje bi trebalo da igraju Milano u Evroligi i Virtus u Evrokupu neće se igrati u Italiji.

Oni će morati da pronađu neutralne lokacije kako bi odigrali duele do kraja takmičenja.

Košarkaš Milana Nemanja Nedović upitao je da li se neko šali.

“Dakle, predviđeno je da naredni mjesec provedemo u putovanju po Evropi bez ikakvog smisla? Izvinite, ali ovo mora da je jako loša šala”, napisao je Nedović na svom Tviter profilu.

OFFICIAL: Euroleague Basketball has been forced to temporarily suspend the Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup games in Italy at least until April 11 and to relocate those games to other territories.

List of games pic.twitter.com/JHkI1R0hNw

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 11, 2020