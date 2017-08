Ivanović: Hrvati su sjajni, Španija je drugi tim bez Ljulja

Košarkaška reprezentacija Crne Gore u četvrtak putuje za Tuluz, gdje će od petka do nedjelje učestvovati na turniru na kojem će protivnici biti domaćin Franucka, Italija i Belgija.

Za izabranike Bogdana Tanjevića biće to nove provjere u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo u Turskoj, Izraelu, Finskoj i Rumuniji, koje je na programu od 31. avgusta do 17. septembra.

”Crveni” su odigrali dva meča na turniru u Beogradu, gdje su poraženi od domaćina Srbije i Grčke, a u Tuluzu će imati nove jake provjere uoči početka EuroBasketa i premijernog meča protiv Španije u Klužu, koji je na programu 1. septembra. Crna Gora prvi meč na turniru odigraće u petak od 18 sati protiv Italije.

“Odigrali smo dva dobra meča u Beogradu iako smo doživjeli dva poraza. U Tuluzu uz dobru igru, želimo i dobar rezultat jer je to važno za samopouzdanje iako nije najvažnije u ovoj fazi priprema. Francuska je sjajna i o njoj ne treba trošiti previše riječi, Belgija nas je prošle sezone savladala u prijateljskom duelu, a ovog ljeta je bila bolja od Španije, dok je Italija takođe, u odličnom sastavu i kandidat za visok plasman na predstojećem EuroBasketu. Očekujem napredak u igri nakon turnira u Beogradu i bolja izdanja u Tuluzu. U Beogradu je bilo nedostataka u igri, prije svega u organizaciji napada, a uz to smo primali i lake poene nakon naših grešaka. To nam se ne smije ponoviti u narednim mečevima, a naročito ne na prvenstvu”, kazao je plejmejker Nikola Ivanović.

Crna Gora do početka Eurobasketa i premijernog meča protiv Španije koji se igra 1. septembra u Klužu odigraće još pet kontrolnih mečeva, što je dovoljno kako bi ekipa otklonila greške i bila najspremnija kada je najpotrebnije.

“Najvažnije je da budemo spremni za 1. septembar i da tada forma bude na najvišem nivou. Imamo još pet kontrolnih mečeva koji će nam dati sliku trenutne forme i u kojima moramo da pokažemo napredak. Vjerujem da će naporan rad i velika želja donijeti rezultat kada bude najpotrebnije. Hrvatska igra sjajno u pripremnim mečevima, Španija je drugi tim bez povrijeđenog Ljulja, ali i dalje je to jedna od najjačih reprezentacija u Evropi. Češka je oslabljena neigranjem nekoliko važnih igrača, što može da bude prilika za nas. Neće biti lako ni protiv Mađarske i Rumunije, ali najviše razmišljamo o Španiji, Hrvatskoj i Češkoj jer su to najbolji timovi u grupi”, zaključio je Ivanović.

RASPORED TURNIRA U TULUZU

Petak, 18. avgust

CRNA GORA – Italija (18.00)

Francuska – Belgija (20. 30)

Subota, 19. avgust

Belgija – Italija (18. 00)

CRNA GORA – Francuska (20.30)

Nedjelja, 20. avgust

CRNA GORA – Belgija (18. 00)

Francuska – Italija (20. 30)