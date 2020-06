Ivanović pred Valensiju: Očekujem meč na jednu loptu

Trener košarkaša Baskonije Duško Ivanović očekuje neizvjesno polufinale španske Endesa lige protiv Valensije, domaćina turnira.

Baskonija se polufinala domogla osvojivši drugo mjesto u Grupi A sa učinkom 3-2, dok je ekipa našeg Bojana Dubljevića upisala pobjedu više.

“Primarni cilj smo ostvarili. Stigli smo do polufinala i sada nastavljamo borbu sa ciljem da stignemo do same završnice i borbe za titulu. Valensija ima odličnu ekipu. Pokriveni su na svim pozicijama, odlično se snalaze u tranziciji, imaju dobre šutere, maksimalno koriste ofanzivni skok. Sve su to elementi koje moramo da netrališemo, a sa druge strane nametnemo adute koje mi imamo u odnosu na Valensiju”, rekao je crnogorski stručnjak i nastavio:

“Favorita u meču koji slijedi nema. Očekujem veliku borbu, meč na jednu loptu, a nadam se da će ta jedna lopta završiti u našim rukama“.

Valensija i Baskonija će odmjeriti snage u nedjelju sa početkom u 20 časova, a u 17 počinje prvo polufinale između Barselone i Burgosa.