Janis: Lebron je vanzemaljac

“Kralj” Džejms će za koji dan napuniti 35 godina, ali ga to ne sprječava da igra fantastično ove sezone i predvodi Lejkerse do najboljeg skora u ligi.

“To je ludo. Jedan od mojih ciljeva je da u narednih 10 godina igram na vrhunskom nivou. Ali, on će napuniti 35 za koji dan a kreće se tako, igra tako, veoma pametno”, rekao je član Milvokija

Lebron igra svoju 17 NBA sezonu, a upravo Lejkersi i Baksi imaju najbolji skor u ligi od 24 pobjede i četiri poraza.

“Nenormalno je da neko to radi. Ali, to je Lebron Džejms, on je drugačiji. On je vanzemaljac. Očekujete to od njega, ali i dalje je ludo”, rekao je Janis.

Upravo dvije najbolje ekipe očekuje međusobni duel, u noći između četvrtka i petak, od 2.00 sata po srednjoevropskom vremenu u Viskonsinu.