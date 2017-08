Janović čestitao kadetima istorijski uspjeh: Vi ste naš „dream team“

Ministar sporta Nikola Janović, čestitao je večeras kadetima košarkaške reprezentacije osvajanje srebrne medalje na Evropskom prvenstvu što je, kako je kazao, istorijski uspjeh, na koji su čekale generacije crnogorskih košarkaša.

„Teško je opisati na šta smo više ponosni?! Da li na vas dvanaest veličanstvenih, ili na činjenicu što ste nas prvi put u istoriji crnogorske košarke okitili medaljom sa Evropskog prvenstva, srebrnom ali zlatnog sjaja, a Crnu Goru vratili u društvo sportskih velesila! Ili na to, kako ste izgarajući do posljednjeg atoma snage, ostavili svoje mlado hrabro srce na terenu i na svim utakmicama prvenstva neumorno održali ne samo čas košarke, već i to, kako se dostojanstveno, gordo i ponosito, hrabro i neustrašivo nosi nacionalni dres, brani kult reprezentacije i igra za svoju zemlju! Vaša disciplinovanost, borbenost, požrtvovanost i upornost koju ste pokazali, vaša mladalačka energija i timski duh, vaši sportski maniri, ali i ponašanje na terenu i van njega, služe za primjer mladima Crne Gore, a državi Crnoj Gori, vašim roditeljima i porodicama na čast i ponos”, navodi se u čestitki Janovića.

On se zahvalio njihovim roditeljima “što su nam rodili generaciju veličanstvenih”.

“Generaciju koja je na ovom šampionatu, preko noći stasala u mlade košarkaške asove, kojima će se ponositi cijela nacija i koji već sada s pravom mogu da ponesu epitet crnogorskog „dream team-a“ sa kojim će Crna Gora, možda već sljedeće godine biti na krovu svijeta. Vjerujemo u to, jer Crna Gora vjeruje u vas“, poručio je ministar sporta našim sjajnim momcima, ujedno čestitajući i njihovom selektoru, stručnom štabu i Košarkaškom savezu na tom vanserijskom rezultatu.

Čestitku je uputio i na adresu Glavnog grada, koji je zajedno sa Košarkaškim savezom bio domaćin i organizator Evropskog prvenstva:

„Odlična organizacija doprinijela je ne samo popularizaciji košarke medju mladima, već i turističkoj afirmaciji grada Podgorice i Crne Gore“, zaključio je ministar sporta, koji je naše kadete u finalu Evropskog kosarkaskog prvenstva, bodrio sa tribina.