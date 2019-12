Jokić ušao u TOP 10 svih vremena, Dalas pobjeđuje i bez Dončića

U NBA ligi je kasno sinoć odigrano 10 utakmica, a nove pobjede ostvarili su košarkaši Dalasa i Denvera.

Dalas je bio bolji od Filadelfije u gostima 117:98, a glavnu ulogu imali su Tim Hardevej sa 27 i Kristaps Porzingis sa 22 poena i čak 18 skokova.

Denver je uknjižio peti vezani trijumf, ovoga puta pala je oslabljena Minesota rezultatom 109:100.

Džamal Mari je bio najefikasniji sa 28 poena, a epitet igrača utakmice pripao je Nikoli Jokiću koji je upisao tripl dabl: 22 poena, po 10 skokova i asistencija.

Srpskom reprezentativcu je to 33. tripl-dabl u karijeri, čime je izbio na deseto mjesto u istoriji NBA lige, izjednačivši se sa Bobom Kouzijem.

22 PTS | 10 REB | 10 AST

Nikola Jokic ties Bob Cousy for 10th all-time in triple-doubles with the 33rd of his career! #MileHighBasketball pic.twitter.com/A6tIZWkmK8

— NBA (@NBA) December 21, 2019