Još tri sezone u Baru, a onda penzija

Skupština ABA lige je na nedavno održanoj sjednici odlučila da pomjeri početak nove sezone, što je za sobom povuklo odlaganje početka priprema klubova, a samim tim i dolazak igrača sa strane. Mornar će se umjesto 27. jula u Baru okupiti 17. avgusta, pa će u narednih desetak dana stranci polako pristizati u naš lučki grad. Među njima je i centar Uroš Luković.

Svi su pošteni prema meni

Jedan od ljubimaca barske publike i momak kojem će ovo biti četvrta sezona u dresu “ponosa Bara” ima važeći ugovor, ali nema ništa protiv da završi karijeru u Baru.

“Na kraju ove sezone mi ističe ugovor i volio bih da ga produžim, odigram još tri sezone za Mornar i onda okačim patike o klin”, rekao je Luković u intervjuu za Sportski žurnal.

Sjajni centar radi individualno u rodnom Beogradu i čeka 15. avgust kada je planiran dolazak u Bar.

“Trčanje, tegovi, vježbe za leđne i trbušne mišiće. Radim sam, prvi put bez trenera, imam već dovoljno iskustva”, ističe 31-godišnji Luković.

Iako se kroz karijeru nije mnogo zadržavao u klubovima, osim u Kumanovu gdje je sa prekidima boravio četiri godine, sa Mornarom i Barom je kliknuo na prvu.

“Ljudi su zaista izuzetno pošteni prema meni, ne samo braća Pavićević, već i ostali. Stranac sam sa najdužim stažom u Mornaru”, dodao je Luković koji se osvrnuo i na grad.

“Odlično je. Zimi zna da bude malo dosadno, ali dok ima turista živo je i dinamično”.

Borićemo se

Prvi čovjek “mornara” Đorđije Pavićević je u nekoliko intervjua istakao da će cilj njegove ekipe u narednoj sezoni biti sami vrh ABA lige i plasman u Evroligu. Slične ambicije otkrio je i njegov brat Mihailo, a Luković dodaje za što da ne.

“Borićemo se. Mornar je organizaciono, po igračkom kadru u samom vrhu ABA li ge”, nema dilemu bivši centar FMP-a, Kumanova, Kožuva, MZT-a i Partizana.

Posebnu pažnju regionalne košarkaške javnosti Pavićevići su privukli kada je krenulo “korona ludilo”. Obećali su igračima da će biti isplaćeni kao da je sve normalno i da se utakmice igraju. A, to naravno igrači znaju da cijene.

“Koliko je to ozbiljan i pošten klub svjedoči i to da je možda i jedini iz regiona koji je igračima isplatio svih deset plata bez obzira na pandemiju. To svi igrači znaju i da i neće moraju da poštuju” jasno poručuje Luković.

Rođeni Beograđanin je veliki navijač Partizana, to nikada nije krio, pa je novinare Žurnala zanimalo zašto je ostao samo jednu sezonu.

“Miroslav Nikolić me nije htio, dao je prednost Gagiću, Šaliću, Tomiću… U dvije pobjede Mornara u jednoj sam imao indeks korisnosti 40, a u drugoj preko 30”, kazao je Luković.

“Ko me razumije i istrpi, vratiću mu sa kamatom. Smatram da doprinosom u igri nijednom klubu nijesam ostao dužan, iako važim za netalentovanog i lijenog igrača”, zaključio je Uroš Luković.