Jovović: Organizacija u Poljskoj šarlatantska u odnosu na Njemačku

Bivši trener Budućnost Voli Igor Jovović ove sezone vodio je Zjelonu Goru i bio je suočen sa brojnim izazovima. Osim rada u novoj zemlji morao je da vodi bitku sa finansijskim problemima, manjkom kvalitetnih igrača, kao i učestvovanjem u prejakom takmičenju (VTB ligi), što se pokazalo kao prvelik zalogaj za poljski klub.

Zbog svega toga Zjelona Gora je u domaćem šampionatu završila na četvrtom mjestu, dok je u VTB ligi bila 12. od 14 timova.

“Bilo je to jedno iskustvo koje nismo očekivali. Trebalo je da igramo Evrokup, pa od toga nije bilo ništa. Zatim je otpala i FIBA Liga šampiona, da bismo na kraju završili u VTB ligi, takmičenju kojem objektivno ne pripadamo. Osim velike razlike u kvalitetu imali smo i logističkih problema, pošto su nam putovanja trajala po 20 i više sati. Uz to nismo bili u mogućnosti da osnažimo tim. Štaviše, na startu sezone nas je napustio Edo Murić, a u novembru i Boris Savović zbog neispunjenih obaveza. On nam je do tada bio jedan od najboljih igrača.Zbog toga smo morali da pravimo kompromise, a u takvoj situaciji je teško raditi. Ne tražim alibi, ali ukoliko u klubu imate interne probleme i fali stabilan sistem to mora da se odrazi i na rezultate”, rekao je Jovović, kome su u stručnom štabu pomagali Igor Đaletić i Nikola Musić.

Poslije izuzetno povoljnog iskustva u njemačkom Miteldojčeru, koji je uveo i zadržao u Bundes ligi, stručnjak iz Crne Gore imao je priliku da upozna novu košarkašku sredinu, koja se nije mogla porediti sa onom iz koje je došao.

“U tom dijelu to ne može ni da se poredi. U Njemačkoj je sve pod konac. Sve što je dogovoreno maksimalno se poštuje. Ne morate da razmišljate o platama i funkcionisanju, već je vaše samo da budete fokusirani na parket. U Poljskoj, ne samo u Zjelonoj Gori, organizacija klubova djeluje šarlatanski u odnosu na Njemačku”.

Jovović ima još godinu dana ugovora sa Zjelonom Gorom, uz mogućnost produženja na još jednu, ali nestabilna finansijska situacija u klubu mogla bi ga pogurati da se oproba na nekom drugom poslu.

“Ja sam i dalje zvanično trener Zjelone Gore pošto sam vezan ugovorom. Međutim, klub prema meni i stručnom štabu ima obaveze koje moraju da budu izmirene. O nekim drugim ponudama još uvijek ne razmišljam. Vratio sam se u Crnu Goru da se malo odmorim od zahtjevne sezone. Naravno, ukoliko bude zainteresovanih to ću čuti od ljudi koji me zastupaju”, objasnio je Jovović.