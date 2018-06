Kadetska selekcija izgubila od Hrvatske

Naša U17 reprezentacija izgubila je na gostovanju Hrvatskoj u prijateljskom meču 86:63.

Selektor Mladen Ostojić nije večeras računao na Kljajića, a tokom meča su se povrijedili Vujisić i Okiljević, tako da su Crnogorci žestoko oslabljeni završili prvi od dva kontrolna meča protiv Hrvatske.

U prvoj četvrtini bilo je neizvjesno, nakon pet minuta naši su imali pola koša prednosti, ali je do kraja uvodnog perioda domaćin uspio da dođe do prednosti od 19:13. Nakon 15 minuta Hrvati su imali dvocifrenu prednost +11, a na poluvremenu je bilo 39:26. Hrvatska je višak uvećavala do kraja i stigla do trijumfa.

Bojan Tomašević je sa 20 poena bio najefikasniji u našoj selekciji, 10 poena dodao je Feđa Pajović. Na drugoj strani 20 poena Perasovića, 18 Šarića.

Isti rival igraće i sjutra veče od 20 sati u Šibeniku.

