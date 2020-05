Kecmanova trojka najsjajniji trenutak u istoriji ABA lige

Trojka košarkaša Partizana Dušana Kecmana u foto-finišu finala ABA lige protiv Cibone u Zagrebu 2010. proglašena je za najsjajniji trenutak u istoriji takmičenja.

ABA liga je na Tviter nalogu organizovala anketu u kojoj su navijači glasali šta je za njih najveći trenutak od 2001. do danas…

Pratioci na društvenim mrežama su se na kraju opredijelili za ovaj spektakularan potez na 0,6 sekundi do kraja meča.

🎥 #ABALiga's Greatest Moment, selected by the fans: @dusan_kecman wins the 2010 championship for @PartizanBC 👌🔥 pic.twitter.com/HfUVL8oESe

