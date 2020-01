Kirjos na megdan Nadalu izašao u Kobijevom dresu

Nik Kirjos je na teren pred meč sa Rafaelom Nadalom izašao u dresu tragično stradalog košarkaša Kobija Brajanta.

Odranije je poznato da je igrač iz Australije veliki navijač Lejkersa, kluba u kojem je Brajant proveo dvije decenije.

This walk. This moment.

We're ready for @NickKyrgios versus @RafaelNadal at the #AusOpenpic.twitter.com/jNhjowSGeh

— ATP Tour (@atptour) January 27, 2020