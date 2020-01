Kobijev posljednji tvit bio je namijenjen velikom prijatelju

Prethodne večeri Lebron Džejms je prestigao tragično stradalog Kobija Brajanta na trećem mjestu liste strijelaca NBA lige.

Nakon toga mu je legendarni košarkaš čestitao na Tviteru, ali niko nije mogao da prepostavi da će to biti njegov posljednji tvit.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020